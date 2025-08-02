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  1. Новосибирск
  2. События

Когда пора расстаться

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Лекция про расставания — без драмы, но с заботой. Иногда человек держится за отношения, в которых уже давно ничего не дышит, просто потому что помнит, как хорошо было когда-то. А когда отпустить? А если ещё можно спасти? Вместе с психологом Екатериной Болвакиной ты попробуешь разобраться: — когда отношения можно сохранить, а когда лучше завершить; — как понять, что вы уже не вместе, даже если формально являетесь парой; — почему человеку свойственно держаться за «мёртвое»; — как расставаться без лишней боли и чувства вины; — что делать после. И немного психологии — как психотип влияет на отношения и на то, как их заканчивают. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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