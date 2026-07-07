Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с писателем Евгением Жариновым. О фильме: Рукопись «Божественной комедии» попадает в руки нью-йоркских контрабандистов. Для подтверждения подлинности они привлекают учёного Ника Тошеса — однако тот не устоял перед искушением и похищает манускрипт. Параллельно разворачивается другая история: XIV век, Сицилия — Данте пишет в изгнании главный труд своей жизни. Через семь столетий двух мужчин связывает одержимость любовью и поиск красоты. Разобраться в хитросплетениях сюжета и причудливых культурных взаимосвязях поможет разговор с приглашённым спикером: после показа к зрителям присоединится по видеосвязи Евгений Викторович Жаринов — писатель, литературовед, публицист и переводчик, доктор филологических наук, профессор кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ.