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Китч как новая радикальная искренность

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+

Про событие

Когда вокруг слишком много сложных концепций и скрытых смыслов, именно китч неожиданно становится языком самых простых и честных эмоций. Это буквально «крик души, зашитый в блёстки». На лекции дизайнер, автор выставки «Куча китча» Олег Семёнов разберёт, как эстетика «нового русского», гламур 90-х и поп-корн-арт превратились в язык искренности для поколения, уставшего от интеллектуального позёрства. Вместе с лектором проанализируешь, как массовая культура и демонстративный избыток переосмысляются в современном поле, и почему именно китч сегодня берёт на себя роль проводника подлинных чувств. Продолжительность: 1 час 30 минут

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