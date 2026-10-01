Когда вокруг слишком много сложных концепций и скрытых смыслов, именно китч неожиданно становится языком самых простых и честных эмоций. Это буквально «крик души, зашитый в блёстки». На лекции дизайнер, автор выставки «Куча китча» Олег Семёнов разберёт, как эстетика «нового русского», гламур 90-х и поп-корн-арт превратились в язык искренности для поколения, уставшего от интеллектуального позёрства. Вместе с лектором проанализируешь, как массовая культура и демонстративный избыток переосмысляются в современном поле, и почему именно китч сегодня берёт на себя роль проводника подлинных чувств. Продолжительность: 1 час 30 минут