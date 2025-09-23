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  1. Новосибирск
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Парфюмерная экскурсия и мастер-класс

Красный проспект, 23

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 0+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Окунёшься в творческую атмосферу и научишься распознавать в любых духах самые известные парфюмерные компоненты. А затем сможешь создать собственный эксклюзивный селективный парфюм и забрать его на память. Ты узнаешь: – что такое парфюмерный орган – как выстраивается рабочий день парфюмера – что общего между кошкой-цифеттой, кофе лювак и духами – из чего состоит амбра – что нужно знать, чтобы стать парфюмером – на какие группы подразделяются парфюмерные ингредиенты – каковы натуральные и синтетические составляющие любого аромата А ещё создашь свой эскиз уникального парфюма, который в дальнейшем можно будет повторить в любом объёме. Под руководством мастера ты выберешь всё самое вкусное и полностью исключишь компоненты, которые вызывают у тебя неприятные ассоциации. Начало экскурсии в районе метро Площадь Ленина; точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты. Продолжительность — 2 часа; удобную дату и время ты можешь выбрать на сайте (кнопка «купить билет»).

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