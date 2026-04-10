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Киношпроты: «Большие глаза»

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Киношпроты — новый формат в пространстве. Будешь смотреть фильмы про искусство, и просто киношедевры под бутерброды со шпротами и напитками из бара. О чём фильм: 1950-е годы, Сан-Франциско. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумывает поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, производят настоящий фурор. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер — мошенник, и именно она — автор знаменитых картин. Стоимость: 200 р. — кинопоказ без бутерброда Стоимость с фирменным бутербродом — 300 р.

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