Приходи смотреть документальный фильм об известных нью-йоркских уличных фотографах. Фильм раскрывает их творческий процесс и привносит в сознание зрителя атмосферу динамичной уличной жизни. Ты увидишь, как фотомастера ловят мимолетные моменты, запечатлевая уникальные истории, происходящие на улицах Нью-Йорка. После просмотра ты сможешь поучаствовать в обсуждение, где каждый сможет поделиться своими мыслями и впечатлениями о фильме. Не упустите возможность познакомиться с искусством уличной фотографии и узнать больше о мире, который скрывается за каждым кадром. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться в группе арт-резиденции «Фактура» Вконтакте.