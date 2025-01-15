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Кинопросмотр «Все на улицу»

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

Приходи смотреть документальный фильм об известных нью-йоркских уличных фотографах. Фильм раскрывает их творческий процесс и привносит в сознание зрителя атмосферу динамичной уличной жизни. Ты увидишь, как фотомастера ловят мимолетные моменты, запечатлевая уникальные истории, происходящие на улицах Нью-Йорка. После просмотра ты сможешь поучаствовать в обсуждение, где каждый сможет поделиться своими мыслями и впечатлениями о фильме. Не упустите возможность познакомиться с искусством уличной фотографии и узнать больше о мире, который скрывается за каждым кадром. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться в группе арт-резиденции «Фактура» Вконтакте.

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