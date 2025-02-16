Кинопоказ «Терминатор»
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Если ты любишь смотреть фильмы на vhs, тогда этот киновечер для тебя. Фильм, сделавший Арнольда Шварценеггера суперзвездой и выведший режиссёра Джеймса Кэмерона в первый ряд голливудских творцов, будет демонстрироваться с закадровым переводом. Продолжительность: 1 час 48 минут. В стоимость участия включены чай и печеньки.
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