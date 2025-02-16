Если ты любишь смотреть фильмы на vhs, тогда этот киновечер для тебя. Фильм, сделавший Арнольда Шварценеггера суперзвездой и выведший режиссёра Джеймса Кэмерона в первый ряд голливудских творцов, будет демонстрироваться с закадровым переводом. Продолжительность: 1 час 48 минут. В стоимость участия включены чай и печеньки.