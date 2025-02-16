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Кинопоказ «Терминатор»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Если ты любишь смотреть фильмы на vhs, тогда этот киновечер для тебя. Фильм, сделавший Арнольда Шварценеггера суперзвездой и выведший режиссёра Джеймса Кэмерона в первый ряд голливудских творцов, будет демонстрироваться с закадровым переводом. Продолжительность: 1 час 48 минут. В стоимость участия включены чай и печеньки.

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