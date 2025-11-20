ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Кинопоказ: «Солярис»

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Специальный кинопоказ фильма Андрея Тарковского — это не просто научно-фантастическая драма, но и бесценный учебник по композиции и цвету для всех, кто мыслит образами. Этот фильм — уникальный случай, когда кинематограф становится высоким искусством. Тарковский создавал не просто кадры, а живые картины, где каждый элемент выверен и наполнен смыслом. Почему «Солярис» — важный фильм: — Композиция как повествование: Тарковский мастерски выстраивает кадр, используя многослойные планы, естественные рамки (окна, двери) и длинные статичные планы. Это учит зрителя терпению и вниманию к деталям, показывая, как композиция может управлять вниманием и передавать внутреннее состояние героев. — Цветовая палитра эмоций: В отличие от яркой фантастики, палитра «Соляриса» приглушённая и естественная. Тарковский использует цвет не для украшения, а для передачи психологической атмосферы. Оттенки становятся лейтмотивом памяти, ностальгии и столкновения человеческого с непознаваемым. — Работа со светом: Свет в фильме почти осязаем. Он льётся из окон и отражается от воды, создавая сложные паттерны теней. Это блестящий пример того, как естественный и направленный свет может работать на драматургию, создавая настроение и раскрывая подтекст. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста