Просмотр и обсуждение фильма 2015 года «Шлагбаум». Снятый в рамках движения «Партизанское кино», фильм стал лауреатом специальной премии жюри на Международном фестивале Марокко. Фильм рассказывает о парне Рауане, который приехал из аула в большой город на заработки и стал охранником в одном из элитных жилых комплексов, где также поднимает шлагбаум. Он встречает Айдара, сына богатого нефтяника, и показывает, что деньги решают всё. Фильм основан на реальных событиях и был снят за 18 дней с бюджетом 15 тысяч долларов. Просмотр фильма — 1 час 2 минуты, затем обсуждение за чаем со сладким.