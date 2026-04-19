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Кинопоказ «Шлагбаум»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма 2015 года «Шлагбаум». Снятый в рамках движения «Партизанское кино», фильм стал лауреатом специальной премии жюри на Международном фестивале Марокко. Фильм рассказывает о парне Рауане, который приехал из аула в большой город на заработки и стал охранником в одном из элитных жилых комплексов, где также поднимает шлагбаум. Он встречает Айдара, сына богатого нефтяника, и показывает, что деньги решают всё. Фильм основан на реальных событиях и был снят за 18 дней с бюджетом 15 тысяч долларов. Просмотр фильма — 1 час 2 минуты, затем обсуждение за чаем со сладким.

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