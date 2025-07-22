Волшебная сказка от легендарного Хаяо Миядзаки, наполненная добротой, детской непосредственностью и глубокой философией. О фильме: «Пятилетний Сосукэ вместе со своей мамой живёт на берегу океана. В один день он спасает красивую золотую рыбку и называет её Поньо. Она оказывается не простой рыбкой, а дочерью могущественного колдуна и морской богини. Поньо использует магию своего отца, чтобы превратиться в девочку, и дети быстро привязываются друг к другу. Однако использование такого могущественного колдовства нарушает равновесие во Вселенной. Поньо и Сосукэ отправляются в приключение всей своей жизни, чтобы спасти мир и осуществить главную мечту рыбки — стать человеком».