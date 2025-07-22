Кинопоказ: «Рыбка Поньо на утёсе» (2008)
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 6+
Кино
Про событие
Волшебная сказка от легендарного Хаяо Миядзаки, наполненная добротой, детской непосредственностью и глубокой философией. О фильме: «Пятилетний Сосукэ вместе со своей мамой живёт на берегу океана. В один день он спасает красивую золотую рыбку и называет её Поньо. Она оказывается не простой рыбкой, а дочерью могущественного колдуна и морской богини. Поньо использует магию своего отца, чтобы превратиться в девочку, и дети быстро привязываются друг к другу. Однако использование такого могущественного колдовства нарушает равновесие во Вселенной. Поньо и Сосукэ отправляются в приключение всей своей жизни, чтобы спасти мир и осуществить главную мечту рыбки — стать человеком».
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