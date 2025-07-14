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Кинопоказ: «Прах времён» (1992)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Гонконгский режиссёр Вонг Карвай строит свои фильмы на импульсах: музыка, блик неона, свет, тень, монтажная склейка, случайная встреча. Его герои — печальные призраки, тянущиеся друг к другу среди закоулков мерцающего города. О фильме: «После того как любимая женщина отвергла его чувства, Фэн Оуян покидает родной дом на Горе Белого Верблюда и отправляется в Западную Пустыню. Там он начинает новую жизнь, выступая посредником между заказчиками и наёмными убийцами. В постоянных встречах с людьми, причастными к смерти, он всё глубже осознаёт собственное одиночество. Раз в год его навещает старый друг. Однажды он привозит особое вино — напиток, способный стереть воспоминания о прошлом». Кинопоказ будет проходить на китайском языке с русскими субтитрами.

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