Гонконгский режиссёр Вонг Карвай строит свои фильмы на импульсах: музыка, блик неона, свет, тень, монтажная склейка, случайная встреча. Его герои — печальные призраки, тянущиеся друг к другу среди закоулков мерцающего города. О фильме: «После того как любимая женщина отвергла его чувства, Фэн Оуян покидает родной дом на Горе Белого Верблюда и отправляется в Западную Пустыню. Там он начинает новую жизнь, выступая посредником между заказчиками и наёмными убийцами. В постоянных встречах с людьми, причастными к смерти, он всё глубже осознаёт собственное одиночество. Раз в год его навещает старый друг. Однажды он привозит особое вино — напиток, способный стереть воспоминания о прошлом». Кинопоказ будет проходить на китайском языке с русскими субтитрами.