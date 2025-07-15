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Кинопоказ: «Мой сосед Тоторо» (1988)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Погрузись в волшебную вселенную от создателей Studio Ghibli. О фильме: «Сёстры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях».

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