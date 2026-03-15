Просмотр и обсуждение с психологом легендарного триллера Джонатана Демме. О фильме: Агент ФБР Кларисса Старлинг расследует жуткое дело о преступлениях маньяка по кличке Буффало Билл. По заданию своего руководства она посещает находящегося в заключении психиатра-каннибала Ганнибала Лектера. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало в 17:00. Продолжительность фильма — 1 час 58 минут.