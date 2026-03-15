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Кинопоказ: «Молчание ягнят»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение с психологом легендарного триллера Джонатана Демме. О фильме: Агент ФБР Кларисса Старлинг расследует жуткое дело о преступлениях маньяка по кличке Буффало Билл. По заданию своего руководства она посещает находящегося в заключении психиатра-каннибала Ганнибала Лектера. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало в 17:00. Продолжительность фильма — 1 час 58 минут.

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