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Кинопоказ: «Красная черепаха» (2016)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Завораживающий франко-японский анимационный фильм, созданный при участии легендарной студии Ghibli. О фильме: «История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности — нет ни прошлого, ни будущего… Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти». Каннский кинофестиваль — специальный приз жюри в программе «Особый взгляд».

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