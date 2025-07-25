Завораживающий франко-японский анимационный фильм, созданный при участии легендарной студии Ghibli. О фильме: «История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности — нет ни прошлого, ни будущего… Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти». Каннский кинофестиваль — специальный приз жюри в программе «Особый взгляд».