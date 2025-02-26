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Кинопоказ «Кончится лето»

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: В посёлок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить: найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на бюджет. И, кажется, всё идёт по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остаётся без работы и будущего. Он решает отомстить, похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом. После сеанса тебя ждёт обсуждение с режиссёром Владимиром Мункуевым. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции.

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