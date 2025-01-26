Своенравную печницу Агнию жизнь не балует — живёт на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Сезонная работа не даёт возможности накопить на новое жильё, а местный глава администрации Борис не торопится расселять людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его избе, Агния постепенно в него влюбляется, но в итоге использует для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарным способом. После сеанса состоится обсуждение фильма с режиссёром Павлой Стратулат в формате видеоконференции. Это уникальная возможность задать вопросы и узнать больше о процессе создания фильма от талантливого режиссёра, чьи работы вызывают интерес как у критиков, так и у зрителей. Присоединяйся, чтобы провести вечер в компании великолепного фильма и его создателя.