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Кинопоказ и обсуждение фильма «8 1/2»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Приходи смотреть и обсуждать один из главных шедевров великого итальянского режиссёра Федерико Феллини. Отойдя от классического неореализма автор сквозь призму автобиографии и творческого кризиса исследует душу творца. Фильм получил главный приз Московского кинофестиваля и 2 премии «Оскар» — за лучший зарубежный фильм и лучшие костюмы. Перед мероприятием тебя ждёт вступительная лекция о фильме, а после просмотра — онлайн-обсуждение с создателем паблика Cinema Insolite Михаилом Нефедовым. Начало в 16:00. Продолжительность фильма: 2 часа 18 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: 400. Чай и печеньки присутствуют.

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