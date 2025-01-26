Приходи смотреть и обсуждать один из главных шедевров великого итальянского режиссёра Федерико Феллини. Отойдя от классического неореализма автор сквозь призму автобиографии и творческого кризиса исследует душу творца. Фильм получил главный приз Московского кинофестиваля и 2 премии «Оскар» — за лучший зарубежный фильм и лучшие костюмы. Перед мероприятием тебя ждёт вступительная лекция о фильме, а после просмотра — онлайн-обсуждение с создателем паблика Cinema Insolite Михаилом Нефедовым. Начало в 16:00. Продолжительность фильма: 2 часа 18 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость: 400. Чай и печеньки присутствуют.