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Кинопоказ: «Чунгкингский экспресс» (1992)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Гонконгский режиссёр Вонг Карвай строит свои фильмы на импульсах: музыка, блик неона, свет, тень, монтажная склейка, случайная встреча. Его герои — печальные призраки, тянущиеся друг к другу среди закоулков мерцающего города. О фильме: «Полицейский N223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную женщину, замешанную в криминальных схемах. А полицейского N663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии». Кинопоказ будет проходить на китайском языке с русскими субтитрами.

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