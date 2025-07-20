Гонконгский режиссёр Вонг Карвай строит свои фильмы на импульсах: музыка, блик неона, свет, тень, монтажная склейка, случайная встреча. Его герои — печальные призраки, тянущиеся друг к другу среди закоулков мерцающего города. О фильме: «Полицейский N223 страдает от разбитого сердца и влюбляется в загадочную женщину, замешанную в криминальных схемах. А полицейского N663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы ночной закусочной. Две истории любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии». Кинопоказ будет проходить на китайском языке с русскими субтитрами.