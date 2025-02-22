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Кинопоказ «Беспечный ездок»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Клуб «Дюна» приглашает тебя на просмотр и обсуждение фильма Денниса Хоппера. «Беспечный ездок» — фильм-манифест. Одно из главных явлений Нового Голливуда, прославившее Денниса Хоппера и как режиссёра, и как актёра. Бунтарский дух создателей здесь виден в каждом кадре, а чарующий саундтрек рок-композиций конца 1960х в синергии с видеорядом мало кого оставит равнодушными. Перед мероприятием тебя ждёт вступительная лекция о фильме, после показа — обсуждение онлайн с Михаилом Нефедовым. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Продолжительность 1 час 35 минут.

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