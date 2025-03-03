О фильме: Парня в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, он решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом. После сеанса тебя ждёт увлекательное обсуждение фильма с экспертами и другими зрителями, где ты сможешь поделиться своими впечатлениями и глубже понять увиденное.