Очаровательный аниме-фильм студии Ghibli, вдохновлённый романом Мэри Нортон «Добывайки». О фильме: «История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями».