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Кинопоказ: «Ариэтти из страны лилипутов» (2010)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Очаровательный аниме-фильм студии Ghibli, вдохновлённый романом Мэри Нортон «Добывайки». О фильме: «История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями».

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