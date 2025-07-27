Кинопоказ: «Ариэтти из страны лилипутов» (2010)
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 6+
Кино
Про событие
Очаровательный аниме-фильм студии Ghibli, вдохновлённый романом Мэри Нортон «Добывайки». О фильме: «История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями».
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