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Киноклуб: «Панк из Солт-Лейк Сити» (1998 год)

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ культового фильма Джеймса Мерендино. «Панк из Солт-Лейк Сити» — это взгляд из поздних девяностых в середину восьмидесятых — эпоху расцвета панковского движения. Ироничная и юморная драма про двух трушных анархистов-панков, противостоящих обывалам, позерам и самой системе. В главных ролях Мэттью Лилард и Майкл А. Гурджиан. Перед показам и после него тебя ждёт небольшая лекция о фильме. Начало в 16:00. Продолжительность фильма — 1 час 37 минут. Фильм демонстрируется в дубляже. Стоимость билетов: Покупка билета заранее 300 рублей В день мероприятия 400 рублей.

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