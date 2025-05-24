Киноклуб: «Панк из Солт-Лейк Сити» (1998 год)
улица Ватутина, 29/1
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Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Специальный показ культового фильма Джеймса Мерендино. «Панк из Солт-Лейк Сити» — это взгляд из поздних девяностых в середину восьмидесятых — эпоху расцвета панковского движения. Ироничная и юморная драма про двух трушных анархистов-панков, противостоящих обывалам, позерам и самой системе. В главных ролях Мэттью Лилард и Майкл А. Гурджиан. Перед показам и после него тебя ждёт небольшая лекция о фильме. Начало в 16:00. Продолжительность фильма — 1 час 37 минут. Фильм демонстрируется в дубляже. Стоимость билетов: Покупка билета заранее 300 рублей В день мероприятия 400 рублей.
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