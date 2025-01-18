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Киноклуб «Дюна»: «Ла Ла Ленд»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Дуэт Райана Гослинга и Эммы Стоун покорил сердца зрителей 8 лет назад. Шесть премий «Оскар», в то числе за лучшую режиссуру и женскую роль тому подтверждение. В преддверии юбилея режиссёра фильма Дэмьена Шазелла команда киноклуба предлагает тебе освежить в памяти эту историю и поучаствовать в просмотре и обсуждении фильма. А ещё тебя ждёт небольшая лекция о творческом пути режиссёра Дэмьена Шазелла. Начало в 17:00. Продолжительность фильма: 2 часа 8 минут. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость участия: 300 рублей. Чай и печеньки присутствуют. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8-913-479-24-61

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