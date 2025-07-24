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Кино с психологом: «Прогулка» (2003)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Пронзительная российская драма Алексея Учителя о девушке Оле, которая проводит день с двумя случайными знакомыми, гуляя по Петербургу. История о любви, обмане и поиске себя, где каждый герой проживает целую жизнь за один день. «Кино с психологом» — это не просто просмотр фильма, а глубокое погружение в психологию человеческих отношений через призму большого экрана. После каждого просмотра фильма приглашённый эксперт-психолог проводит увлекательную дискуссию со зрителями. Светлана Савченко, процесс-ориентированный психолог и психотравматолог, проведёт анализ психологических аспектов принятия рискованных решений. О фильме: «Девушка и двое её случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно».

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