По сюжету 40-летняя Роми — руководительница в крупной IT-компании, готовящейся выйти на биржу. Она обожает своего ребёнка и всегда была образцовой женой, однако их отношения с мужем давно превратились в рутину. Неожиданно для самой себя Роми вступает в тайные отношения с молодым стажёром. Их страстный, но запретный роман грозит опасными последствиями для обоих. «Плохая девочка» — провокационное исследование о том, в какие ситуации может попасть человек, который слишком долго сдерживает свои желания, и каким образом он даст им волю. После сеанса состоится обсуждение фильма с участием психолога Анны Булычевой, так что у тебя будет возможность глубже понять и проанализировать кинопроизведение с точки зрения профессиональной психологии. Продолжительность 114 минут.