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Кино с психологом: «Одно целое» (2025)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Шокирующий боди-хоррор от режиссёра Майкла Шэнкса с супружеской парой Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. История начинается как обычная попытка спасти отношения: пара уезжает за город. Но вместо ожидаемого уединения они сталкиваются с паранормальным кошмаром, где их тела начинают буквально сливаться воедино. Фильм держит в напряжении от начала до конца, погружая зрителя в атмосферу мокрого ужаса и физиологического кошмара. «Кино с психологом» — это не просто просмотр фильма, а глубокое погружение в психологию человеческих отношений через призму большого экрана. После каждого просмотра фильма приглашённый эксперт-психолог проводит увлекательную дискуссию со зрителями. О фильме: «После переезда в уединённый загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.» Кинопоказ будет на английском языке с русскими субтитрами.

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