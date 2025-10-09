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Кино с психологом: «Ночь» (1961)

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ и обсуждение фильма режиссёра Микеланджело Антониони с клиническим психологом Ионой Гусаченко. О фильме: Сутки из жизни успешного миланского писателя и его жены, которые, несмотря на внешнее благополучие, всё больше отдаляются друг от друга. Джованни, разочарованный в своём таланте и умело манипулирующий словами, и Лидия, отчаянно желающая спастись от тревоги и одиночества, блуждают по вечеринкам, ночным клубам и светским приёмам, убегая друг от друга в страхе остаться наедине… После просмотра фильма специалист по когнитивно-поведенческой терапии и схематерапии поможет разобраться в глубинных психологических механизмах, отражённых в картине, проанализирует внутренние конфликты героев и их поведенческие паттерны через призму современного психотерапевтического подхода. Фильм будут демонстрировать на итальянском языке с русскими субтитрами.

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