Культовая мелодрама Вонга Карвая о двух соседях, которые делятся друг с другом тайнами своих сердец. Нежная история о любви, которая остаётся недосказанной, но оставляет глубокий след в жизни героев. «Кино с психологом» — это не просто просмотр фильма, а глубокое погружение в психологию человеческих отношений через призму большого экрана. После каждого просмотра фильма приглашённый эксперт-психолог проводит увлекательную дискуссию со зрителями. О фильме: «Гонконг, 1962 год. Две супружеские пары — господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем — одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока их супруги пропадают на работе или в заграничных командировках, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве и общаются друг с другом как обычные соседи. Всё меняется, когда они обнаруживают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам...» Кинопоказ будет проходить на китайском языке с русскими субтитрами.