Спецпоказ и обсуждение фильма с психологом Анастасией Камаевой и драматургом, сценаристом, преподавателем Новосибирского государственного театрального института Екатериной Гилевой. О фильме: Сара Бернар — божественная, блистательная, единственная в своём роде и первая в мире суперзвезда. От дочери куртизанки до мировой иконы, она покоряла своим талантом и бросала вызов обществу. Головокружительные романы, скандалы и триумфы, ампутация ноги и невероятная сила духа сделали её символом эпохи. Как ей удалось влюбить в себя весь мир? Продолжительность фильма: 97 минут. Показ будет на французском языке с русскими субтитрами.