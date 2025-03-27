Кино с психологом: «Божественная. Сара Бернар»
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ и обсуждение фильма с психологом Анастасией Камаевой и драматургом, сценаристом, преподавателем Новосибирского государственного театрального института Екатериной Гилевой. О фильме: Сара Бернар — божественная, блистательная, единственная в своём роде и первая в мире суперзвезда. От дочери куртизанки до мировой иконы, она покоряла своим талантом и бросала вызов обществу. Головокружительные романы, скандалы и триумфы, ампутация ноги и невероятная сила духа сделали её символом эпохи. Как ей удалось влюбить в себя весь мир? Продолжительность фильма: 97 минут. Показ будет на французском языке с русскими субтитрами.
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