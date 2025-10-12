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Кино-квартирник

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино
Вечеринки

Про событие

Уютный акустический вечер, где каждый исполнитель — главный герой, а его песня — саундтрек момента. Формат события — камерный квартирник, на котором будут исполнять саундтреки из любимых фильмов. Что подготовили для выступления: — Ламповую атмосферу: никакого яркого света — только гирлянды, уютный уголок с ковром и подушками для исполнителей. — Инструмент: гитара в твоём распоряжении, если своей не окажется рядом. Также будет человек, который поможет тебе с аккомпанементом — для этого песню нужно выбрать заранее, до квартирника. Что нужно от тебя: — Готовность исполнить 1-2 песни из кино. — Заранее сообщить название трека и фильма. — Быть частью тёплой и творческой атмосферы. — Прийти, даже если (пока что!) не собираешься петь сольно — всегда можно подпевать и решиться на исполнение в моменте, а остальные участники поддержат. А ещё будет уютная зона на паллетах, диванах и подушках с пледами, чай и немного сладостей. Квартирник пройдёт при участии и поддержке преподавателя по вокалу Милы Михеевой и её учеников.

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