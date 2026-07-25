Ты когда-нибудь фантазировал о том, как ты бы поступил на месте того или иного героя? Или, может, ты думал, что так ты бы точно не поступил! У каждого есть свои стратегии поведения. Иногда (а может, часто) человек часто не осознаёт, как они нам мешают или помогают. На встрече Настя Теедемаа предложит разные углы зрения на ту или иную ситуацию из фильма/мультфильма. А Мари Богданова поможет участникам сыграть ситуацию в формате импровизации. Встреча пройдёт в лёгком и непринужденном формате. Никаких сложных психологических терминов и копаний в своём детстве. Эта встреча — повод задаться новыми вопросами, поиграть, посмеяться и с пользой и интересом провести время.