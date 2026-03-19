ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Кензо Такада: восточный взгляд на европейскую моду

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+

Про событие

«Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег» - эти слова Кензо Такады стали сутью его творчества, в котором Восток и Запад встретились в празднике цвета, свободы и жизни. Японец по рождению и парижанин по духу, Кензо привёз в столицу моды восточный взгляд на форму и цвет. Основав бренд в 1970-м, он мгновенно покорил публику, нарушая все каноны: работал без лекал, смешивал кимоно с европейским кроем и наполнял коллекции яркими принтами с японских гравюр. Цветы, свобода силуэта, игра с пропорциями и невероятная лёгкость — даже в сложных конструкциях. Его платья носили и парижанки, и токийские модницы. Он доказал, что роскошь может быть радостной, а традиция — современной. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста