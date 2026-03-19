«Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег» - эти слова Кензо Такады стали сутью его творчества, в котором Восток и Запад встретились в празднике цвета, свободы и жизни. Японец по рождению и парижанин по духу, Кензо привёз в столицу моды восточный взгляд на форму и цвет. Основав бренд в 1970-м, он мгновенно покорил публику, нарушая все каноны: работал без лекал, смешивал кимоно с европейским кроем и наполнял коллекции яркими принтами с японских гравюр. Цветы, свобода силуэта, игра с пропорциями и невероятная лёгкость — даже в сложных конструкциях. Его платья носили и парижанки, и токийские модницы. Он доказал, что роскошь может быть радостной, а традиция — современной. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари».