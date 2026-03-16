Картины дружеских связей
улица Ленина, 7
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600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ и разговор о прошлом и будущем с актёром фильма Искандером Шайхутдиновым и актёром театра «Красный факел» Егором Овечкиным. О фильме: Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, который надолго покидает Москву.
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