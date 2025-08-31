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  1. Новосибирск
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Картина в технике ниткография

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Остались маленькие клубочки пряжи и не знаешь, что с ними делать? На этом мастер-классе ты сможешь создать собственную картину с помощью ниток в технике «ниткография». Благодаря этому виду рукоделия можно создавать красочные картины, которые получаются объёмными, фактурными и завораживающими взгляд. В карусель добавили примеры для вдохновения. Необходимые материалы: нитки (шерсть, акрил, хлопок), ручка, из которой можно вытащить стержень, клей ПВА, спица или деревянная палочка; для основы — плотный картон (можно использовать задник от фоторамки). Количество мест ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться.

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