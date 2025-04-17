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Карл Лагерфельд. За кулисами империи

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

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Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Влияние Карла Лагерфельда простирается далеко за пределы подиумов, охватывая искусство фотографии, кинематографа, дизайна и даже литературы. Его жизнь была неразрывно связана с миром высокой моды, он оставил после себя бесценное наследие, о котором ты узнаешь на лекции. Лагерфельд вдыхал новую жизнь в каждый бренд, в котором трудился. Его революция в Chanel — блистательный пример, как гений способен вернуть бренду утраченную славу, бережно сохраняя его ДНК. А вклад Карла в Fendi — это эпоха роскоши и новаторства, запечатлённая в каждой детали. Во время его работы в Chloe клиентками Дома стали Джеки Кеннеди, Бриджит Бардо, Мария Каллас и Грейс Келли, что мгновенно укрепило позиции бренда на мировой арене. Карл смело нарушал устоявшиеся рамки. Его андрогинные образы, дерзкое смешение мужских и женских элементов в одежде насмехались над консервативными канонами и утверждали женскую свободу. Невозможно представить Карла Лагерфельда без его фирменного стиля: безупречные кожаные перчатки, загадочные тёмные очки и белоснежная рубашка, сшитая по индивидуальному заказу. Лагерфельд сознательно создавал свой имидж, став подлинной иконой моды и символом эпохи. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари»; автор, преподаватель обучающего модуля «Психология стиля» для учебного центра модельного агентства «Русский блеск»; дизайнер одежды.

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