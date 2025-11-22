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Какие ваши доказательства?

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши доказательства?» представляет собой формат, в котором комики участвуют в интерактивной детективной истории в качестве игроков. Их задача — раскрыть преступление, одновременно совершая определенные действия, которые влекут за собой последствия и влияют на финал истории.

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