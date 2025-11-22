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Какие ваши доказательства?
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Про событие
Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши доказательства?» представляет собой формат, в котором комики участвуют в интерактивной детективной истории в качестве игроков. Их задача — раскрыть преступление, одновременно совершая определенные действия, которые влекут за собой последствия и влияют на финал истории.
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