Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши доказательства?» представляет собой формат, в котором комики участвуют в интерактивной детективной истории в качестве игроков. Их задача — раскрыть преступление, одновременно совершая определенные действия, которые влекут за собой последствия и влияют на финал истории.