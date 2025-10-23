Бесплатная лекция в рамках XXVII Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири». Что стояло за первыми опытами «фильмов с натуры»: любопытство, научный интерес или настоятельная потребность запечатлеть ускользающую реальность? Узнаешь, как хроника и поэзия, факт и вымысел боролись за душу документалистики с самого момента её рождения. Лектор: Станислав Дединский – историк кино и анимации, издатель, главный редактор «Киноартели 1895», ведущий подкаста Первого канала «Свидетели Эйзенштейна», бывший главный редактор журнала «Искусство кино» и бывший старший редактор сайта «Кинопоиск». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.