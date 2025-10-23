ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Как изобрели документальное кино и зачем это было нужно?

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Бесплатная лекция в рамках XXVII Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири». Что стояло за первыми опытами «фильмов с натуры»: любопытство, научный интерес или настоятельная потребность запечатлеть ускользающую реальность? Узнаешь, как хроника и поэзия, факт и вымысел боролись за душу документалистики с самого момента её рождения. Лектор: Станислав Дединский – историк кино и анимации, издатель, главный редактор «Киноартели 1895», ведущий подкаста Первого канала «Свидетели Эйзенштейна», бывший главный редактор журнала «Искусство кино» и бывший старший редактор сайта «Кинопоиск». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста