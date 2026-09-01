«Кaбура» — это авторский текст Анатолия Григорьева, где он выходит в поле экзистенциальных понятий об искуплении, раскаянии и одиночестве. Кaбура — это тайное отверстие в стенах тюремных камер, через которое арестанты общаются друг с другом, чтобы не провалиться в бездну отчаяния человеческого одиночества. Герою сюжета, заключённому в одиночной камере, не повезло — по ту сторону кабуры никого не оказалось. Чтобы не сойти с ума от безмолвия, он лепит из хлебного мякиша человечка, который превращается для него в источник эмоциональной поддержки, закрывая потребность в социальном контакте. Каждый разговор с Хлебным Человеком становится для заключённого способом познать самого себя — через монологи, которые со временем выливаются в живые диалоги, споры, конфликты, примирения. Персонифицируя кусочек хлеба, он раскрывается своему «собеседнику» и открывает себя с неожиданной стороны.