Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. Перед погружением в феллиниевскую феерию Анна Огородникова — знаток кинематографа и хранительница киносокровищницы «Победы» — приоткроет завесу над тайнами этого яркого шедевра. О фильме: Добропорядочная синьора Джульетта и её не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблён в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остаётся лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву. Действие в фильме разворачивается в двух мирах: с одной стороны предстаёт печальная реальность, с другой — сон, мир фантазий, призраков и духов, сказка.