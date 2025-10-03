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Джульетта и духи

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами. Перед погружением в феллиниевскую феерию Анна Огородникова — знаток кинематографа и хранительница киносокровищницы «Победы» — приоткроет завесу над тайнами этого яркого шедевра. О фильме: Добропорядочная синьора Джульетта и её не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблён в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остаётся лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву. Действие в фильме разворачивается в двух мирах: с одной стороны предстаёт печальная реальность, с другой — сон, мир фантазий, призраков и духов, сказка.

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