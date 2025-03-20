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Джорджо Армани. Шёпот роскоши

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Прежде чем стать законодателем в мире моды, Джорджо Армани изучал медицину. Эта необычная отправная точка дала ему уникальное понимание анатомии человеческого тела и, возможно, повлияла на его подход к конструированию одежды, которая идеально «сидит» на любой фигуре. Его стиль — это сдержанность, минимализм, элегантность каждой детали. Армани находит красоту в простых формах и чистых линиях, не перегружая одежду лишними деталями. Помимо создания одежды, Джорджо занимался интерьерами своих отелей, один из которых располагается в Милане, а второй — в Дубае, на тридцати девяти этажах башни Бурдж-Халифа. Компания Армани проявляет заботу о культурном наследии, финансируя восстановление памятников архитектуры в Италии и реставрацию витражей знаменитого аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Чем ещё интересен Джорджо Армани тебе расскажет на лекции Анастасия Юнусова. Продолжительность: 1,5 часа.

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