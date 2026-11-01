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Джереми Скотт. Высокая мода как ирония. Эпоха Moschino

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Скотта называют Энди Уорхолом от моды. Он берёт то, что узнает каждый, и выносит на подиум: сумку в виде пачки сигарет с надписью «Мода убивает», вечернее платье с надувным кругом для бассейна, кроссовки Adidas с крыльями. Первую коллекцию Скотта для Moschino критики назвали безмозглой. Он ответил армией розовых Барби на следующем показе в Милане. Потом по подиуму прошли модели, похожие на Жаклин Кеннеди, — с зелёной и синей кожей, как у пришельцев. Следом ожили картины Пикассо: арлекин, платье-гитара и модель в золочёной раме. Для показа о Марии-Антуанетте гостям разослали приглашения в виде розового торта. Вещи, над которыми смеялись, попали в Метрополитен-музей. Так что это — шутка или искусство? Узнаешь на лекции :) Лектор — Анастасия Юнусова: исследователь моды, автор и спикер курса лекций «Модные бунтари», специалист по коучингу на основе архетипов, имиджмейкер.

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