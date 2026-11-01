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Можно ли жить без мозга?

Галерея «Неформат», улица Гоголя, 51

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Мозг — самый сложный объект во Вселенной. Почти 100 миллиардов нервных клеток и столько же клеток иной природы работают как единый ансамбль, устройство которого нам ещё предстоит понять. Изучать мозг живого человека сложно. В этом помогают уникальные клинические случаи, которые порой ставят нейробиологов в тупик и одновременно двигают науку вперёд. Как жить, если осталось всего 10% коры? Как можно ходить без мозжечка? Что будет, если младенцу удалить целое полушарие? О самых интересных клинических случаях в нейронауке расскажет Алексей Паевский — основатель и главный редактор портала «Нейроновости», руководитель пресс-службы ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, член научного комитета премии «Вызов». Сбор гостей — в 14:30, начало — в 15:00.

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