Мозг — самый сложный объект во Вселенной. Почти 100 миллиардов нервных клеток и столько же клеток иной природы работают как единый ансамбль, устройство которого нам ещё предстоит понять. Изучать мозг живого человека сложно. В этом помогают уникальные клинические случаи, которые порой ставят нейробиологов в тупик и одновременно двигают науку вперёд. Как жить, если осталось всего 10% коры? Как можно ходить без мозжечка? Что будет, если младенцу удалить целое полушарие? О самых интересных клинических случаях в нейронауке расскажет Алексей Паевский — основатель и главный редактор портала «Нейроновости», руководитель пресс-службы ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, член научного комитета премии «Вызов». Сбор гостей — в 14:30, начало — в 15:00.