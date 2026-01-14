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Джазовая среда
Красный проспект, 22
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Серия бесплатных концертов каждую среду, где звучат мировая классика, джазовые стандарты, свинговые ритмы, этнические мотивы и современные лаундж-мелодии. Тебя ждут живые выступления, тёплая атмосфера, новые эмоции и возможность открыть для себя музыку по-новому. Расписание января: 14.01 Квартет Николая Панченко 21.01 Swing Time Jazz Band 28.01 Footprints Начало в 20:00, а вход свободный. Забронировать столик можно по телефону.
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