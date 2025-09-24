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Джаз и вино. Swing time band

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

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Завершение:

450₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весь вечер на сцене Квартет Сибирских музыкантов с программой Jazz Tribute. Тебя ждут два часа лучших джазовых стандартов и танцевальных хитов эпохи свинга, на один вечер ты перенесешься в эпоху Julie London, Peggy Lee и Billie Holiday. Особенность квартета — тёплое ламповое звучание, состоящее из сплетения древесных джазовой гитары, контрабаса и пульсирующих ритмов барабанов. Состав: Владимир Хуторной (джазовая гитара) Владислав Третьяков (бас) Михаил Беляев (барабаны) Елена Кернер (вокал)

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