Слушай известные джазовые стандарты, профессиональные импровизации и наслаждаемся прекрасным ужином! В этот раз будет уникальное сочетание — вино и пельмени! Потому что нет ничего более объединяющего, чем пельмени. Пробуем: Cabernet Sauvignon — пельмени с алтайской говядиной Pinot Grigio — гёдза с курицей Chardonnay brut — вонтоны с грибной начинкой На сцене играет группа Enjoy The Silence — молодые, перспективные и невероятно талантливые ребята с прекрасным чувством стиля и музыки.