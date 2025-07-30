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Джаз и вино! Ужин-дегустация: вино и пельмени
Красный проспект, 22
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от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Слушай известные джазовые стандарты, профессиональные импровизации и наслаждаемся прекрасным ужином! В этот раз будет уникальное сочетание — вино и пельмени! Потому что нет ничего более объединяющего, чем пельмени. Пробуем: Cabernet Sauvignon — пельмени с алтайской говядиной Pinot Grigio — гёдза с курицей Chardonnay brut — вонтоны с грибной начинкой На сцене играет группа Enjoy The Silence — молодые, перспективные и невероятно талантливые ребята с прекрасным чувством стиля и музыки.
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