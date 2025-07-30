ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Джаз и вино! Ужин-дегустация: вино и пельмени

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Слушай известные джазовые стандарты, профессиональные импровизации и наслаждаемся прекрасным ужином! В этот раз будет уникальное сочетание — вино и пельмени! Потому что нет ничего более объединяющего, чем пельмени. Пробуем: Cabernet Sauvignon — пельмени с алтайской говядиной Pinot Grigio — гёдза с курицей Chardonnay brut — вонтоны с грибной начинкой На сцене играет группа Enjoy The Silence — молодые, перспективные и невероятно талантливые ребята с прекрасным чувством стиля и музыки.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста