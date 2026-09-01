Нигерийская вокалистка и автор песен, соединяющая джазовую традицию с соулом и ритмами современной Африки. Музыкальный язык Jancy сформировался в Абудже — столице Нигерии, где сосуществуют десятки наречий и богатых этнических культур. Академическая школа и годы работы вокальным наставником позволили певице отточить мастерство: её выразительный голос служит не просто инструментом, а чутким проводником историй и человеческих переживаний. Опираясь на джазовую основу, Jancy свободно вплетает в ткань композиций соул, ритм-н-блюз и африканскую полиритмию. Живой концерт артистки — это не строгая программа по нотам, а доверительный диалог со зрителем, наполненный свободой импровизации и тёплой эмоциональной силой. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.