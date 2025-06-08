Атмосферный вечер хоровой музыки от эстрадного хора Jam Sound. Волшебство звучания человеческих голосов, гармония аккордов и созвучий — всё это в чудесной акустике Башни, и ты находишься совсем близко. В этот вечер эстрадный хор будет звучать только а капелла.