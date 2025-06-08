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Jam sound. A cappella

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Атмосферный вечер хоровой музыки от эстрадного хора Jam Sound. Волшебство звучания человеческих голосов, гармония аккордов и созвучий — всё это в чудесной акустике Башни, и ты находишься совсем близко. В этот вечер эстрадный хор будет звучать только а капелла.

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