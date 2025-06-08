Выбор редакции
Jam sound. A cappella
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Атмосферный вечер хоровой музыки от эстрадного хора Jam Sound. Волшебство звучания человеческих голосов, гармония аккордов и созвучий — всё это в чудесной акустике Башни, и ты находишься совсем близко. В этот вечер эстрадный хор будет звучать только а капелла.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи