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Иванов

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пьеса раскрывает историю человека, оказавшегося в ловушке собственных обстоятельств, чувств и ответственности перед близкими. Иванов — не герой и не злодей, а живой человек, столкнувшийся с усталостью, болью и невозможностью соответствовать ожиданиям окружающих. Сможет ли он преодолеть все перипетии и события, которые на него навалились, преодолеть их и остаться при этом человеком? Продолжительность: 1 час 40 минут. Ближайшие показы: 8 апреля 19:00 24 апреля 19:00 25 апреля 18:00 5 мая 19:00 6 мая 19:00

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