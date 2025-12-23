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Выставки
Про событие
Выставочный проект регионального отделения Арт-терапевтической ассоциации поможет отвлечься от повседневных забот и увидеть, как другие люди справляются с проблемами через призму искусства. Быстрый темп жизни и препятствия на пути заставляют почти каждого из нас чувствовать себя подавленным. Каждый справляется со стрессом по-разному, и некоторые находят выход из своих проблем с помощью искусства. Именно о таких людях и идет речь на выставке.
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