На вечере, в атмосфере уютного девичника, искусствовед Анна Батаева поделится своим опытом в изучении истории искусства и ты на конкретных примерах увидишь, какое сильное влияние имеют художники даже спустя 2 тысячи лет на fashion-индустрию. Программа лекции: — Античность Увидишь, как в середине прошлого столетия француженка Мадам Вионе вдохновилась античными драпировками и подарила женщинам свободу движений, освободив их от жестких корсетов. — Средневековье «Тёмный», загадочный период в истории. Но фактически самые сказочные храмы, напоминающие драгоценные шкатулки, созданы именно в это время. Безусловно, индустрия моды не раз будет оглядываться на средневековый мозаичный декор. — Эпоха Возрождения Знаменитый Леонардо да Винчи выбирал для своей одежды яркий розовый цвет, а в «стол» создал эскиз актуальной для нашего времени женской сумочки. — Барокко Все самое вычурное уже было придумано еще в XVI веке главами католической церкви. Зачем и для кого? Узнаешь, как Питер Пауль Рубенс сквозь века вдохновлял Dolce&Gabbana. —Рококо Поищешь актуальные детали с портретов роскошной фаворитки короля Мадам де Помпадур, а также увидишь, как Вивьен Вествуд добавила в легкий рококо свой фирменный гранж. — Импрессионизм Мане или Моне вдохновил Кристиана Диора на «цветочные» платья? И благодаря какой принцессе стала так популярна сумочка Lady Dior? — XX век с его многообразием авангардных стилей Пикассо, Матисс, Уорхол и, конечно же, Казимир Малевич — вот знаковые художники, выразить свое уважения которым считали необходимым многие модельеры. Продолжительностью: 1,5 часа. Стоимость билета: 1200 за человека, вдвоем 1900. Оплата через терминал на входе. Записаться на лекцию можно по телефону.